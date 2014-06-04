Нужен редизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок221 просмотр
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Нужно "освежить" дизайн существующего сайта.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$150
4 дня
Снова остался доволен сотрудничеством. Все сделано в срок и качественно. Буду и в преть сотрудничать.
Сделали еще один проект. Мои рекомендации: отличный заказчик, на связи, моментальная оплата!