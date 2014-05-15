Дизайн страниц для сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок206 просмотров
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нужен дизайн для сайта в psd.

две страницы частично готово, их только доработать.

Требования:

- кол-во страниц - 5 (приветствие, профиль, заполнение, задания и FAQ)

- пустая страница для авторизации на сайте

Сайт будет фиксированным, шапка - широкая с рисунком 3D

10 лет назад
Arabella_
Арина 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад