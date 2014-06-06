Дизайн рассылочного письма

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок267 просмотров
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Нужно нарисовать рассылочное письмо, которое будет получать пользователь DengiNazad.ru,

красочно показывающее и рассказывающее преимущества нашей реф программы. Подробности, на почту.

В перспективе - постоянные заказы.

10 лет назад
dengradel
Денис 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Eu_Poprotsky
33 годаПольша
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Сначала много что не понравилось (именно поэтому по качеству я поставлю 4), но Евгений оперативно все исправил, предоставил много разных вариантов и как результат, работа была сделана на 5. Учел все пожелания и замечания, сделал то что нужно. Рекомендую!
Денис хороший заказчик. Платит в срок, знает, чего хочет. Всегда на связи. Рекомендую.