Дизайн интернет-магазина на основе прототипов

Разработать, или подобрать лейгкий, и стильный дизайн для сайта на друпал7. также натянуть и настроить под требования сайта
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Нарисовать дизайн интернет-магазина по продаже готовых комплектов систем видеонаблюдения для самостоятельной установки. Подробная информация в приложенных файлах.
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