Дизайн интернет-магазина на основе прототипов

Дизайн сайтовЗавершен55 заявок334 просмотра
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Нарисовать дизайн интернет-магазина по продаже готовых комплектов систем видеонаблюдения для самостоятельной установки. Подробная информация в приложенных файлах.

10 лет назад
tehnostil
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$700
10 дней
Татьяна проявила себя как настоящий профессионал, рекомендую.
Спасибо большое за заказ, было очень приятно сотрудничать с Владимиром!