Редизайн в Landing Page

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок267 просмотров
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Есть готовая Landing Page franshiza-pansionat.ru

Нужно сделать новую с слегка измененным дизайном и правкой некоторых цифр и посадить на хостинг.

Что меняем написал в документе. Выберу того - кто сделает сегодня

10 лет назад
marko12
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад