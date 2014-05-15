Редизайн в Landing Page

Добрый день! Нужен bootstrap дизайн сайта по игре Dota 2 + верстка. Основные требования - это простота, легкость и аккуратность. Сроки создания - 10 дней. Исполнитель, знакомый с тематикой Dota 2, имеет больше шансов получить работу. ...
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Есть готовая Landing Page franshiza-pansionat.ru
Нужно сделать новую с слегка измененным дизайном и правкой некоторых цифр и посадить на хостинг.
Что меняем написал в документе. Выберу того - кто сделает сегодня
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