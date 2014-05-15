Аудит одностраничника+правка скрипта

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Есть одностраничник: 2218789.ru

Необходимо сделать его аудит.

Предложить список исправлений.

Сделать исправления.

Поправить в блоке "Заказа" адрес, на который будут отсылаться запросы.

Главное условие: быстрота.

10 лет назад
olfema
Максим 
68 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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