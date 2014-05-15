Дизайн одностраничного сайта

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры,

Нужен человек для создания дизайна для одностраничного сайта-визитки для экскурсовода. Есть идея реализации, которую можно взять за основу либо предложить свой вариант. Единственное пожелание – современный «лёгкий» flat-дизайн. Идея будет описана конкретному кандидату, предоставлен макет.

Требование к кандидатам:

- опыт создания flat-дизайнов

- наличие портфолио

- наличие свободного времени

- желание доделать проект до «победного конца»

В итоге мы хотим получить:

1. Первый вариант дизайна на согласование

2. Исходники после выполнения всех правок

Когда Вы подаете заявку, сразу указывайте:

- сроки, в которые вы готовы будете предоставить первый вариант дизайна

- стоимость вашей работы

Убедительная просьба - не пишите, если у вас:

- нет работ в портфолио

- нет достаточного кол-ва свободного времени

- нет желания вносить правки в дизайн

Оплата будет произведена в 2 этапа: 60% после того, как мы утвердим дизайн, 40% после того, как дизайн будет установлен на сайт. Оплата: карта Приватбанка, вебмани, Qiwi