Дизайн одностраничного сайта

Есть готовая Landing Page franshiza-pansionat.ru Нужно сделать новую с слегка измененным дизайном и правкой некоторых цифр и посадить на хостинг. Что меняем написал в документе. Выберу того - кто сделает сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры,
Нужен человек для создания дизайна для одностраничного сайта-визитки для экскурсовода. Есть идея реализации, которую можно взять за основу либо предложить свой вариант. Единственное пожелание – современный «лёгкий» flat-дизайн. Идея будет описана конкретному кандидату, предоставлен макет.
Требование к кандидатам:
- опыт создания flat-дизайнов
- наличие портфолио
- наличие свободного времени
- желание доделать проект до «победного конца»
В итоге мы хотим получить:
1. Первый вариант дизайна на согласование
2. Исходники после выполнения всех правок
Когда Вы подаете заявку, сразу указывайте:
- сроки, в которые вы готовы будете предоставить первый вариант дизайна
- стоимость вашей работы
Убедительная просьба - не пишите, если у вас:
- нет работ в портфолио
- нет достаточного кол-ва свободного времени
- нет желания вносить правки в дизайн
Оплата будет произведена в 2 этапа: 60% после того, как мы утвердим дизайн, 40% после того, как дизайн будет установлен на сайт. Оплата: карта Приватбанка, вебмани, Qiwi
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