pho3nix

Алина pho3nix

 
31 годУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайт, рерайт, переводы, наполнение сайтов

Доброго времени суток!

Для начала хочу поблагодарить Ваc, что проявили интерес к моему профилю.

Меня зовут Алина, я занимаюсь написанием разнообразного контента и переводами. Я работаю как с украинскими, так и с иностранными заказчиками.

Услуги по текстовому контенту:

1. Копирайт

2. Рерайт

3. Наполнение сайтов

4. Переводы (англ, нем, укр, рус)

5. Составление баз данных

В портфолио Вы сможете найти некоторые мои работы, в реальности их гораздо больше.

Контакты:

skype: alina_godun

Портфолио
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Отзывы заказчиков
fkos
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
2 балла
9 лет назад
Логотип и фирменный стиль клуба
!
Константин быстро оплачивает выполненную работу, всегда на связи. Но до конца мы проект не доделали, остановились на логотипе, так как в процессе работы требования повысились до мега-максимума. Совет исполнителям - очень хорошо обсуждайте проект перед тем как утвердить стоимость. Но я рада, что мы смогли сделать для Константина такой логотип, который ему понравился =)
Ответный отзыв
sellprofi
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
9 баллов
9 лет назад
Сделать рерайт статьи
Рерайт статьи выполнен за один час, качеством доволен. Спасибо.
Отличный заказчик, четкая формулировка задания, быстрая оплата.
Ответный отзыв
skonto777
Дмитрий 
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Логотип
Все прошло отлично. Быстро и качественно. Приразработке логотипа подошли творчески, а не тупо нарисовали что я хотел. Спасибо.
Отличный заказчик, знает что ему нужно) Очень приятно было с Вами работать!!!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#936
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#571
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1735
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3343