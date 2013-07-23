Копирайт, рерайт, переводы, наполнение сайтов
Доброго времени суток!
Для начала хочу поблагодарить Ваc, что проявили интерес к моему профилю.
Меня зовут Алина, я занимаюсь написанием разнообразного контента и переводами. Я работаю как с украинскими, так и с иностранными заказчиками.
Услуги по текстовому контенту:
1. Копирайт
2. Рерайт
3. Наполнение сайтов
4. Переводы (англ, нем, укр, рус)
5. Составление баз данных
В портфолио Вы сможете найти некоторые мои работы, в реальности их гораздо больше.
Контакты:
skype: alina_godun
Портфолио
- Рерайт на тему систем налогообложения377 просмотров
- Описание торговой марки277 просмотров
- Описание серии постельного белья230 просмотров
- Описание торговой марки228 просмотров
- Описание торговой марки215 просмотров
- Описание серии постельного белья207 просмотров
- Описание страны для турагентства255 просмотров
- Про моду/бижутерию177 просмотров
- Про моду/бижутерию198 просмотров
- Про моду/бижутерию191 просмотр
- Про моду/бижутерию215 просмотров
- Про моду/бижутерию199 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
2 балла
9 лет назад
Ответный отзыв
Константин быстро оплачивает выполненную работу, всегда на связи. Но до конца мы проект не доделали, остановились на логотипе, так как в процессе работы требования повысились до мега-максимума. Совет исполнителям - очень хорошо обсуждайте проект перед тем как утвердить стоимость. Но я рада, что мы смогли сделать для Константина такой логотип, который ему понравился =)
$2
9 баллов
9 лет назад
Рерайт статьи выполнен за один час, качеством доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая формулировка задания, быстрая оплата.
$20
10 баллов
10 лет назад
Все прошло отлично. Быстро и качественно. Приразработке логотипа подошли творчески, а не тупо нарисовали что я хотел. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что ему нужно) Очень приятно было с Вами работать!!!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#936
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#571
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1735
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3343