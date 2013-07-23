Константин быстро оплачивает выполненную работу, всегда на связи. Но до конца мы проект не доделали, остановились на логотипе, так как в процессе работы требования повысились до мега-максимума. Совет исполнителям - очень хорошо обсуждайте проект перед тем как утвердить стоимость. Но я рада, что мы смогли сделать для Константина такой логотип, который ему понравился =)