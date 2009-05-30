Создание кастомного скроллбара на JS/ASP.NET AJAX.

Нужен качественный скроллбар на JS или ASP.NET AJAX.

--- JavaScript ---

Div контейнер с возможностью конфигурации размера. Размер скролла должен пропорционально соответствовать размеру содержимого контейнера, но не меньше установленного минимума в настройках и вести себя соотвественно при перемещении.

Вертикальный скроллбар с настройками:

1. Ширина

2. Background image

3. Минимальная длина

Кнопки Up/Down скроллбара:

1. Кнопки должны быть двух видов и, соответственно, каждую пару из кнопок можно включать/отключать. Первый вид - кнопки непосредсвенно над и под скроллбаром (классический стиль). Второй вид - кнопки по ширине контейнера вверху и внизу оного.

2. Возможность выставлять шаг прокрутки содержимого при клике на кнопку.

--- ASP.NET AJAX ---

Создать Web User Control ASP.NET с использованием AJAX для работы с коллекциями объектов. Свойства, описанные выше, сохраняются.

В идеале аналог скроллбара в гриде http://www.bluenile.co.uk/diamond_search.jsp?filter_id=0 (кликнуть на кнопку "search for diamonds").