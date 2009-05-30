Сделать счётчик нажатий. Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка. Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com ...
Создание кастомного скроллбара на JS/ASP.NET AJAX.
Нужен качественный скроллбар на JS или ASP.NET AJAX.
--- JavaScript ---
Div контейнер с возможностью конфигурации размера. Размер скролла должен пропорционально соответствовать размеру содержимого контейнера, но не меньше установленного минимума в настройках и вести себя соотвественно при перемещении.
Вертикальный скроллбар с настройками:
1. Ширина
2. Background image
3. Минимальная длина
Кнопки Up/Down скроллбара:
1. Кнопки должны быть двух видов и, соответственно, каждую пару из кнопок можно включать/отключать. Первый вид - кнопки непосредсвенно над и под скроллбаром (классический стиль). Второй вид - кнопки по ширине контейнера вверху и внизу оного.
2. Возможность выставлять шаг прокрутки содержимого при клике на кнопку.
--- ASP.NET AJAX ---
Создать Web User Control ASP.NET с использованием AJAX для работы с коллекциями объектов. Свойства, описанные выше, сохраняются.
В идеале аналог скроллбара в гриде http://www.bluenile.co.uk/diamond_search.jsp?filter_id=0 (кликнуть на кнопку "search for diamonds").
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