Создание кастомного скроллбара на JS/ASP.NET AJAX.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки222 просмотра

Нужен качественный скроллбар на JS или ASP.NET AJAX.

--- JavaScript ---

Div контейнер с возможностью конфигурации размера. Размер скролла должен пропорционально соответствовать размеру содержимого контейнера, но не меньше установленного минимума в настройках и вести себя соотвественно при перемещении.

Вертикальный скроллбар с настройками:

1. Ширина

2. Background image

3. Минимальная длина

Кнопки Up/Down скроллбара:

1. Кнопки должны быть двух видов и, соответственно, каждую пару из кнопок можно включать/отключать. Первый вид - кнопки непосредсвенно над и под скроллбаром (классический стиль). Второй вид - кнопки по ширине контейнера вверху и внизу оного.

2. Возможность выставлять шаг прокрутки содержимого при клике на кнопку.

--- ASP.NET AJAX ---

Создать Web User Control ASP.NET с использованием AJAX для работы с коллекциями объектов. Свойства, описанные выше, сохраняются.

В идеале аналог скроллбара в гриде http://www.bluenile.co.uk/diamond_search.jsp?filter_id=0 (кликнуть на кнопку "search for diamonds").

AJAXASP.NETJavaScript
16 лет назад
pho3nix
Алина 
32 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$115
3 дня
Сделал всё качественно, произвёл необходимый багфиксинг и доработку в кротчайшие сроки. Повысил удобство использования компонентом сверх ТЗ уже после оплаты. В общем: компетентный и приятный в общении профессионал.
Отличный заказчик ! Четкое ТЗ, приятное общение и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад