Дизайн интернет-магазина

Нужно разработать дизайн одностраничного сайта в соответствии с макетом. Заказчику нравится сайт: http://www.izan.ru/, даже хочет, чтобы его сайт был похож на izan.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Нужно сделать дизайн сайта – интернет-магазина мебели, электрики, сантехники, стройматериалов. Результат – в PSD.
Необходим дизайн страниц:
- главная страница,
- список товаров,
- страница товара,
- корзина.
Подробное ТЗ в приложении.
Сообщите сроки, цену.
Ссылки на портфолио приветствуются.
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