Дизайн интернет-магазина

Необходимо нарисовать и сверстать для wordpress(должен получиться шаблон для wp) четыре дизайна по тематикам: финансовое СРО строительное сро проектировочное сро изыскательное сро Дизайн должен быть в стиле дизайнов государственных сайтов, например ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/ Все дизайны должны быть выполнены в едином стиле. У ...