Требуется дизайн для сайта в psd

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки232 просмотра
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Нужен дизайн для сайта в psd.

две страницы частично готово, их только доработать.

Требования:

- кол-во страниц — 5 (приветствие, профиль, заполнение, задания и FAQ)

- пустая страница для авторизации на сайте

Сайт будет фиксированным, шапка — широкая с рисунком 3D

10 лет назад
atlantica
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Дмитрий, спасибо за качественную работу! приятно работать, Дмитрий учел все мои пожелания, ничего не навязывал, но давал толковые советы. Конечный результат работы очень порадовал. Еще мне понравилось, что человек на связи, - всегда можно задать вопрос и посоветоваться)
Впечатления от работы со Светланой - только положительные. Четко поставленные задачи, своевременное выполнение всех обязательств, легкое и приятное общение. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!))
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