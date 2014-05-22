Требуется дизайн для сайта в psd

Дмитрий, спасибо за качественную работу! приятно работать, Дмитрий учел все мои пожелания, ничего не навязывал, но давал толковые советы. Конечный результат работы очень порадовал. Еще мне понравилось, что человек на связи, - всегда можно задать вопрос и посоветоваться)