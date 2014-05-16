нужно сделать чтоб было красиво. Т-как то что я нарисовал - явно г. картинка в приложении. По срокам до завтра до утра.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн группы в соцсетях. Программа минимум - ВКонтакте и Фейсбук, программа максимум - ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, МойМир.
Скажу честно - сам я сижу только в ВК и Фейсбуке потому даже не знаю - оформляются ли как то группы в Одноклассниках и МоемМире, потому и поставил их в программу максимум. Присылайте Ваши предложения, цены и обязательно примеры работ именно в этой сфере дизайна.
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