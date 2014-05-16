На сайте, плохо читаются тексты.

Нужно разработать дизайн одностраничного сайта в соответствии с макетом. Заказчику нравится сайт: http://www.izan.ru/, даже хочет, чтобы его сайт был похож на izan.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные недочеты текстового оформления на Сибэкс:
1) шрифт - очень маленький, тяжело читается;
2) заголовок с заглавными буквами - некрасиво смотрится;
3) списки с перечнем услуг не выделены и сливаются с текстом;
4) ссылки на документы и тарифы - одного вида, а наши клиенты - другого и т.д
пример tks-express.com
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