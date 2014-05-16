На сайте, плохо читаются тексты.

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок178 просмотров
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Основные недочеты текстового оформления на Сибэкс:

1) шрифт - очень маленький, тяжело читается;

2) заголовок с заглавными буквами - некрасиво смотрится;

3) списки с перечнем услуг не выделены и сливаются с текстом;

4) ссылки на документы и тарифы - одного вида, а наши клиенты - другого и т.д

пример tks-express.com

10 лет назад
skarlatov
Алан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-2)
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