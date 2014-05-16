Дизайн сайта web студии / digital агентства

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нужен дизайн сайта для web-студии/digital агентства. Упор – на продающих сайтах, соответственно и собственный дизайн должен продавать/мотивировать.

Нам импонирует взгляд Redkeds на дизайн: http://redkeds.com/ru/blog/2013/02/mertwecy_web-dizajna.214.html.

Легко, изящно, чтобы сайт располагал к себе, без перегруза и аляпистости.

В дальнейшем, нужен будет дизайн сайтов родственного IT-подразделения и студии текстов.

Работаем только с дизайнерами одиночками. Рассчитываем найти надежного дизайнера для удаленной работы по заказам создаваемой студии.

Прикрепляйте ссылки на свои лучшие и близкие по теме работы. + Будем анализировать портфолио.

Ориентируйте по цене для дизайна web студии.

Пожелания к нашему будущему удаленному сотруднику:

- Дизайн сайтов – «Ваше все». Любовь к этому делу.

- Погружение в работу с головой.

- Креатив приветствуется.

- Стремление расти профессионально, развиваться.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

- Оперативная связь.

- Умение работать в команде удаленно.

- Готовность к доработкам.