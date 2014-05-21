Для киносайта нужен дизайн

Для киносайта нужен недорогой, опытный дизайнер.Абсолютно никаких фишек,примочек и чего-то подобного мне не надо.Нужно исключительно,чтобы были прорисованы все блоки,по которым верстальщик в дальнейшем смог бы сделать вёрстку.В сайте страницы:главная,страница фильма/сериала,страница статей,страница фото

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