Редизайн сайта стиле flat

Добрый день. Уважаемые фрилансеры, нужна новая кровь и идеи по созданию нового дизайна, для интернет-компании, занимающейся создание продвижение и поддержкой сайтов. Требуется обновить дизайн в современном стили.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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покажу примеры которые нравятся, откуда брать пример....
Исполнителю: показать примеры работ в стиле flat
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