Редизайн сайта

Всем добрый день. Требуется изменить дизайн страницы http://make.travel/ru/thailand. Проблема в том что очень много места используется не рационально, не хватает акцентов. Все пункты меню (Экскурсии, Места, Отели и т. д.) визуально равнозначные. Необходимо поставить акцент именно на ...
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Добрый день. Уважаемые фрилансеры, нужна новая кровь и идеи по созданию нового дизайна, для интернет-компании, занимающейся создание продвижение и поддержкой сайтов. Требуется обновить дизайн в современном стили.
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