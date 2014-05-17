Дизайнер сайтов, логотипов

5 страниц покажу примеры которые нравятся, откуда брать пример.... Исполнителю: показать примеры работ в стиле flat
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Нужен дизайнер для разработки дизайна сайтов, логотипов и прочей графики с нуля или для редизайнов.
Направления деятельности:
1. Дизайн сайтов, создание макетов в PSD.
2. Разработка логотипов, или графики в стиле "от руки"
Желаемые навыки:
1. Отличное знание Photoshop.
2. Для разработки логотипов отличное знание Illustrator или Corel Draw.
3. Знание основных web-интефейсов и представление о том что такое html-верстка.
Отвечу всем, ближе к концу действия срока вакансии.
Интересуют примеры работ, цены, сроки, по какой схеме предпочитаете работать.
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