Нужно нарисовать лэндинг.

Можно без изысков. Главное, чтобы четко по ТЗ и быстро.

ТЗ - исполнителю. Требования:

1. Общий стиль (шрифты, цвета и пр.) должен быть похож на оригинальный сайт (http://liquidator.su/).

2. На выходе хочу получить PSD. Слои нужно назвать и сгруппировать так, чтобы верстальщику было понятно (не Layer 1, Layer 2, а более осмысленные имена).

3. Пример работы, которая нравится: http://www.online-sro.ru/. Там, где можно, копируйте ее.

Исходники после оплаты. Бюджет 90 USD (ВМ, ЯД)