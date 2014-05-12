Цена договорная. отвечу после 12:00 по МСК

Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям.

Приславшлите примеры работ!

ТРЕБОВАНИЯ

Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ключевыми словами.

Основные цвета:

Шрифты: без насечек.

Пожелания к фону:

Шапка:

Левая часть страницы:

Правая сторона страницы:

Форма подписки:

Кнопки:

Примеры сайтов, похожих по структуре: http://house.marges-stroy.ru/, http://snosim.com

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.

Скинуть в чат.

Мы организация которая

занимается проектированием, монтажем и пусконаладкой слаботочных сетей. (Охранная, пожарная сигнализация, дымоудаление и прочее)

spma116.ru вот такой у нас есть, мы хотим сделать корпоративный сайт, который будет отображать все выполняемые виды нами работ, и прочее…

ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

Исходники после оплаты. Бюджет до 200 USD (ВМ, ЯД)