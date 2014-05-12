Нужно нарисовать лэндинг. Можно без изысков. Главное, чтобы четко по ТЗ и быстро. ТЗ - исполнителю. Требования: 1. Общий стиль (шрифты, цвета и пр.) должен быть похож на оригинальный сайт (http://liquidator.su/). 2. На выходе хочу получить PSD. Слои нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цена договорная. отвечу после 12:00 по МСК
Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям.
Приславшлите примеры работ!
ТРЕБОВАНИЯ
Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ключевыми словами.
Основные цвета:
Шрифты: без насечек.
Пожелания к фону:
Шапка:
Левая часть страницы:
Правая сторона страницы:
Форма подписки:
Кнопки:
Примеры сайтов, похожих по структуре: http://house.marges-stroy.ru/, http://snosim.com
Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.
Скинуть в чат.
Мы организация которая
занимается проектированием, монтажем и пусконаладкой слаботочных сетей. (Охранная, пожарная сигнализация, дымоудаление и прочее)
spma116.ru вот такой у нас есть, мы хотим сделать корпоративный сайт, который будет отображать все выполняемые виды нами работ, и прочее…
ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.
Исходники после оплаты. Бюджет до 200 USD (ВМ, ЯД)
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