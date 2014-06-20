Дизайн главной странички сайта и сервиса

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Необходимо отрисовать дизайн, все ТЗ в trello.com

дам испалнителю доступ к ТЗ.

10 лет назад
cma4soft
Алексей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shevaha
Кирилл 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Отличный дизайнер! отличный человек, спасибо, рад знакомству Рекомендую.
Спасибо
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