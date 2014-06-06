Дизайн каталога дверей

Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация:

http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное.

Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер

Слайдер только на главной странице

Нужна строка Поиск в шапке

Предпочтительные цвета:

дизайн сайта в светлых цветах (типа беленый дуб)

Заказчикам очень нравятся цвета сайта http://www.mosrdd.ru/

В карточке товара цвет подобный, возможно и другой, но не темный, и не насыщенный красный!

Более подробно - исполнителю. Оплата по факту.