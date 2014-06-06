Дизайн каталога дверей

$180
Дизайн сайтовЗавершен31 заявка313 просмотров
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Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация:

http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное.

Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер

Слайдер только на главной странице

Нужна строка Поиск в шапке

Предпочтительные цвета:

дизайн сайта в светлых цветах (типа беленый дуб)

Заказчикам очень нравятся цвета сайта http://www.mosrdd.ru/

В карточке товара цвет подобный, возможно и другой, но не темный, и не насыщенный красный!

Более подробно - исполнителю. Оплата по факту.

10 лет назад
taroff
Олег 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$180
5 дней
Качество работы достойное, были доработки - Василий все учел и поправил. Сотрудничеством доволен.
Олег - отличный заказчик, четкие задачи и обратная связь превратили работу в удовольствие. Буду рад сотрудничать с ним дальше и все рекомендую.
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