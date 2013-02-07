Перерисовать иллюстрации на сайт

Добрый день.

Маленький запрос котировок для молодых и талантливых на предмет отрисовки иллюстраций на сайте.

Сейчас они выполнены нарезкой в пэйнте с ломаными линиями. Их надо малость причесать, опрофессионалить. Может на какой-то фон, расположить грамотнее идеи будут у вас. В-общем как облагородить вам видней.

Сразу скажу - высокого качества фото для иллюстраций нет (их и не надо), через гугл-картинки или фри-фотобанки все в принципе находится приемлимого уровня для этих иллюстраций.

Примеры картинок здесь http://www.moskvavideo.ru/video/skolko-stoit-videonabljudenie/