Перерисовать иллюстрации на сайт

Привет. Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией. Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Маленький запрос котировок для молодых и талантливых на предмет отрисовки иллюстраций на сайте.
Сейчас они выполнены нарезкой в пэйнте с ломаными линиями. Их надо малость причесать, опрофессионалить. Может на какой-то фон, расположить грамотнее идеи будут у вас. В-общем как облагородить вам видней.
Сразу скажу - высокого качества фото для иллюстраций нет (их и не надо), через гугл-картинки или фри-фотобанки все в принципе находится приемлимого уровня для этих иллюстраций.
Примеры картинок здесь http://www.moskvavideo.ru/video/skolko-stoit-videonabljudenie/
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