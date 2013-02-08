Растр в вектор

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок289 просмотров
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Перевести простое растровое изобр. в вектор. Необходим формат Corel Draw 9-тая версия.

В ЛС прошу не беспокоить, пишите в проект.

11 лет назад
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо, все сделано фактически моментально и очень качественно. Очень довольна работой.
Сотрудничество прошло супер! Рекомендую Татьяну как отличного заказчика.
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