Короткий звук для загрузки приложения

$50
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  2. Музыка и Звуки
Завершен3 заявки336 просмотров

Необходимо сделать короткий, уникальный звук для программы органайзера ЛидерТаск (www.leadertask.ru) звук загрузки программы. Что то уникальное и простое. По аналогии как звуки загрузки "Скайп" - у них тоже короткий уникальный звук.

13 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Slodeep
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое и понятное ТЗ, поставленное Иваном, позволило быстро организовать и выполнить данную работу, очень приятные впечатления от общения с данным заказчиком позволяют мне рекомендовать его другим исполнителям.

Заявки фрилансеров

Slodeep
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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