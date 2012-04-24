Необходимо сделать ремикс песни в более тенцевальном стиле. В аттаче аудио файл в котором сначала дана исходная песня над которой мы работаем, потом образец подобного стиля а потом они грубо наложены друг ...
Соеденить части из музыкального трэка в один
Из представленной песни нужно свести 2 части в один первая 1:10–1:55 и вторая 3:20–4:15
В идеале должно получиться мотивационный музыкальный ритм в спокойном мотиве с нарастающим темпом
Учесть добовление инструментальной акомпонировки (рояль. скрипка. саксафон на ваше усмотрение)
источник - Ivan Gough, Feenixpawl — In My Mind feat. Georgi Kay
http://iplayer.fm/q/Ivan+Gough+Feenixpawl+In+My+Mind+feat+Georgi+Kay+Axwell+Mix/
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