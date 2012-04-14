Сделать ремикс песни в заданном стиле

Необходимо сделать ремикс песни в более тенцевальном стиле.

В аттаче аудио файл в котором сначала дана исходная песня над которой

мы работаем, потом образец подобного стиля а потом они грубо наложены друг на друга.

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