Сделать ремикс песни в заданном стиле

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт1 заявка420 просмотров

Необходимо сделать ремикс песни в более тенцевальном стиле.

В аттаче аудио файл в котором сначала дана исходная песня над которой

мы работаем, потом образец подобного стиля а потом они грубо наложены друг на друга.

Оригиналы песни в PRO TOOLS 9,

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

13 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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