Убрать посторонние звуки в видеоклипе

Музыка и ЗвукиЗакрыт2 заявки219 просмотров
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задача -в определенных моментах видеоролика убрать голос диктора

слушать только голос консилиума

если это возможно -оставляйте заявки

http://zalil.ru/32868770

12 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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