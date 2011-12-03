Убрать посторонние звуки в видеоклипе

Требуется создать 5- 10 вариантов музыкальных аудио (а так же видео, аудио и видео - отдельные треки) треков со следующими требованиями: 1. Объем каждой записи не более 1,9 гигабайта. 2. Формат avi 3. Обязательна высокая громкость звука, качество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задача -в определенных моментах видеоролика убрать голос диктора
слушать только голос консилиума
если это возможно -оставляйте заявки
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