Обрезать, вырезать куски, ужать несколько mp3

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Завершен5 заявок241 просмотр

ТРЕКИ: http://depositfiles.com/files/j9cvkv8qw

ТЗ:

1. zloy-smeh.mp3 – нужно обрезать пустой конец трека, после 9 секунды

2. zevaet.MP3 - нужно вырезать фрагмент от начала и до 8 секунды

3. svistit.MP3 - нужно вырезать фрагмент от начала и до 4 секунды

4. mega-smeh.MP3 –

а) нужно вырезать фрагмент 1.18-1.21

б) нужно вырезать фрагмент 1.49-1.55

5. Daniel Bautista - End Credits.mp3 – нужно очень точно вырезать кусок сначала и до 26 секунды (до начала новой музыкальной фразы, когда гитара после «чёса» идет вниз).

+

все треки нужно максимально ужать, без видимой потери качества.

13 лет назад
NecroT
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Armok
Павел 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$3
1 день
Отлично выполненная работа! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Armok
Павел 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад

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