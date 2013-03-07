дизайнер, иллюстратор, копирайтер
Художник-иллюстратор (карандаш, планшет, акварель, перо)
Дизайнер (2 года - издательства, 6 - РА)
Фотограф (5 лет работы, обучалась в Киевской Школе Фотографии)
Портфолио фотографий
http://submit.shutterstock.com/?ref=1167659
Почта: [email protected]
Портфолио
- Академический рисунок325 просмотров
- Академический рисунок300 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
12 лет назад
Всё понравилось, хорошая коммуникация, не всё было сделано с первого раза, но дорабатывалось без вопросов. Могу порекомендовать :)
Ответный отзыв
Четкие задачи, хорошая коммуникация и моментальная оплата. Приятно работать с такими людьми )
$10
10 баллов
12 лет назад
Замечательно выподненное задание по подбору фото. Мария отреагировала быстро и выполнила задание быстро и на 5. Одно удовольствие работать с такими людьми. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и очень приятный человек. Четкое задание, оплата сразу же. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
HTML
Мария отлично справилась с работой. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
С Игорем приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличное качество, точное соблюдение сроков. спасибо огромное!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятно и лаконично ставит задачу. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую коллегам!
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель! Все сделано в установленные сроки, в нужных форматах. Все пожелания в ходе работы были оперативно внесены в макет над которым работали. Спасибо большое! Буда рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Дает четкие указания по макету и знает чего хочет. Всегда на связи и даже помогает в процессе ) За что большое спасибо! С оплатой все очень оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.