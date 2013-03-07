MarySan

Мария MarySan

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
дизайнер, иллюстратор, копирайтер

Художник-иллюстратор (карандаш, планшет, акварель, перо)

Дизайнер (2 года - издательства, 6 - РА)

Фотограф (5 лет работы, обучалась в Киевской Школе Фотографии)

Портфолио фотографий

http://submit.shutterstock.com/?ref=1167659

Почта: [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

rangeguard
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
9 баллов
12 лет назад
Перевести рисунок в вектор
Всё понравилось, хорошая коммуникация, не всё было сделано с первого раза, но дорабатывалось без вопросов. Могу порекомендовать :)
Четкие задачи, хорошая коммуникация и моментальная оплата. Приятно работать с такими людьми )
Ответный отзыв
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Найти фотографии в фотобанке
Замечательно выподненное задание по подбору фото. Мария отреагировала быстро и выполнила задание быстро и на 5. Одно удовольствие работать с такими людьми. Спасибо!
Отличный заказчик и очень приятный человек. Четкое задание, оплата сразу же. Рекомендую!
Ответный отзыв
gipich_i
Игорь 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Макет рассылки новостей для интернет-магазина
HTML
Мария отлично справилась с работой. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Игорем приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Нужно срочно удалить фон у 3-х фотографий.
Отличное качество, точное соблюдение сроков. спасибо огромное!
Отличный заказчик. Понятно и лаконично ставит задачу. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую коллегам!
Ответный отзыв
makarena55
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Шаблон для раздела сайта
Отличный исполнитель! Все сделано в установленные сроки, в нужных форматах. Все пожелания в ходе работы были оперативно внесены в макет над которым работали. Спасибо большое! Буда рада дальнейшему сотрудничеству.
Отличный заказчик. Дает четкие указания по макету и знает чего хочет. Всегда на связи и даже помогает в процессе ) За что большое спасибо! С оплатой все очень оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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