Необходимо разработать макет рассылки новостей для интернет-магазина www.mebelermo.ru .

Макет должен быть сделан по слоям в PCD формате, для дальнейшей верстки его в html.

При разработке макета следует придерживаться стилистики сайта.

При удачном выполнении данного проекта исполнителю будут еще 2 заказа.

Подробное ТЗ после выбора исполнителя.