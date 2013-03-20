Нужен дизайн страниц, целевых, куда попадают потенциальные клиенты с рекламы. Если быть точным, сайт есть, работа заключается только в оформлении текста. Чтобы текст не был скучным скопом нарисован, а чтобы было цепляющее оформление, которое заставит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать макет рассылки новостей для интернет-магазина www.mebelermo.ru .
Макет должен быть сделан по слоям в PCD формате, для дальнейшей верстки его в html.
При разработке макета следует придерживаться стилистики сайта.
При удачном выполнении данного проекта исполнителю будут еще 2 заказа.
Подробное ТЗ после выбора исполнителя.
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