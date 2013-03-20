Макет рассылки новостей для интернет-магазина

$10
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок144 просмотра
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Необходимо разработать макет рассылки новостей для интернет-магазина www.mebelermo.ru .

Макет должен быть сделан по слоям в PCD формате, для дальнейшей верстки его в html.

При разработке макета следует придерживаться стилистики сайта.

При удачном выполнении данного проекта исполнителю будут еще 2 заказа.

Подробное ТЗ после выбора исполнителя.

11 лет назад
gipich_i
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
MarySan
Мария 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Мария отлично справилась с работой. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Игорем приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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