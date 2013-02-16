3 шапки для интернет-магазинов + цветовые схемы

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок153 просмотра
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Необходимо нарисовать 3 красивых шапки для интернет магазинов тематик

- Техника

- Игрушки

- Интим товары

А также подобрать к шапкам цветовые схемы оформления остальных элементов сайта (сами сайты уже созданы).

Бюджет 50 (+/-) у.е за всё.

11 лет назад
Tr1aL
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Работа сделана качественно и быстро. Результатом доволен. Рекомендую.
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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