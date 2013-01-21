Создать дизайн главной страницы сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок215 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн сайта вебстудии, простой, минимализм, строгий стиль, пишите свои цены, срок не так важен...

Бюджет ограничен, так что прошу указывать не завышенные цены...

Посредников, которые потом перепоручают работу, прошу не беспокоить,

с радостью обсужу условия и с начинающими дизайнерами сайтов (для будущего сотрудничества).

Критерий выбора - ЦЕНА!!! Бюджет ограничен.

Оставляйте заявки с примерной ценой и контакты.

11 лет назад
korg_bro
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
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