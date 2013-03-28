Кофейный сайт

Нужно изменить дизайн так, чтоб сочетался с логотипом. То есть: есть логотип и купленный дизайн под интернет магазин - http://www.templatemonster.com/demo/41907.html Нужно подобрать цвета, шрифт дизайна. Также нужен дизайн емейлов и счет-фактуры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт о кофе и кофемашинах.
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