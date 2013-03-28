Кофейный сайт

Нужно изменить дизайн так, чтоб сочетался с логотипом. То есть: есть логотип и купленный дизайн под интернет магазин - http://www.templatemonster.com/demo/41907.html Нужно подобрать цвета, шрифт дизайна. Также нужен дизайн емейлов и счет-фактуры.