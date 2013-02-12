Требуется на постоянную работу web-дизайнер

$500
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок276 просмотров
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Требуется веб-дизайнер. Работа удаленная (из дома, с работы — как удобно), загрузка около 50ч/ч (500$) в месяц. График свободный (главное укладываться в указанные сроки), иногда бывают срочные проекты.

О методах и периодах оплаты договоримся при личной беседе. (Skype - обязательно).

Требования:

1. Уровень владения графическими пакетами — очень хороший!

2. Уровень веб-дизайна НЕ НИЖЕ чем на tamplatesmonster.

3. Внимательность к деталям, аккуратность, отсутствие привычки «пропадать»

4. Хороший Интернет, постоянная связь (skype-обязательно), порядочность

Шлите свои портфолио и предложения сюда и в личку. Посты типа «давайте я попробую, хоть я и не дизайнер» или «пЕшите на мыло / стучите в асю» не рассматриваются.

11 лет назад
IvanMiroshin
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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