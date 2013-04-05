Необходимо разработать дизайн процесса оформления/покупки товара в интернет-магазине.

Процесс должен быть понятным, красиво оформлен. Все этапы оформления заказа должны быть пронумерованы, необходимо видеть сколько осталось шагов до завершения. Процесс начинается с корзины, заканчивается страницей с благодарностью за покупку и номером заказа.

Этапы оформления представляются так:

1) Выбор способа оплаты (наличные или электронные системы оплаты http://payanyway.ru/info/a/ru/public/p/tariffs.html)

2) Анкета (контактные данные, фио и пр.), включая выбор способа доставки (Самовывоз/доставка)

3) Если пользователь выбрал оплату наличными показываем окошко с благодарностью за оформление заказа и номером его заказа.

4) Если выбран какой-либо отличный от наличных способ оплаты предупреждаем о том что пользователь будет перенаправлен на страницу платежной системы.

5) После оплаты показываем странциу с благодарностью за оформление заказа и номер соответственно.

Нас интересует именно визуальное оформление, за техническую часть отвечаем сами.

Оставляйте пожалуйста ваши предложения здесь (ориентировочные сроки и цена). Приветствуется опыт в подобной работе. Предпочтение отдается фрилансерам с портфолио и отзывами.

Спасибо!