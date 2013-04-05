Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» или «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» Есть логотип, наброски дизайна (два варианта) Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн процесса оформления/покупки товара в интернет-магазине.
Процесс должен быть понятным, красиво оформлен. Все этапы оформления заказа должны быть пронумерованы, необходимо видеть сколько осталось шагов до завершения. Процесс начинается с корзины, заканчивается страницей с благодарностью за покупку и номером заказа.
Этапы оформления представляются так:
1) Выбор способа оплаты (наличные или электронные системы оплаты http://payanyway.ru/info/a/ru/public/p/tariffs.html)
2) Анкета (контактные данные, фио и пр.), включая выбор способа доставки (Самовывоз/доставка)
3) Если пользователь выбрал оплату наличными показываем окошко с благодарностью за оформление заказа и номером его заказа.
4) Если выбран какой-либо отличный от наличных способ оплаты предупреждаем о том что пользователь будет перенаправлен на страницу платежной системы.
5) После оплаты показываем странциу с благодарностью за оформление заказа и номер соответственно.
Нас интересует именно визуальное оформление, за техническую часть отвечаем сами.
Оставляйте пожалуйста ваши предложения здесь (ориентировочные сроки и цена). Приветствуется опыт в подобной работе. Предпочтение отдается фрилансерам с портфолио и отзывами.
Спасибо!
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