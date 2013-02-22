Дизайн для сайта визитки + лого + favicon

У компании 5 направлений деятельности. Нужно, чтобы каждый раздел был нарисован в своем стиле. Типо как тут http://ayam.kz/, когда нажимаешь сбоку на разные продукты. И у каждого раздела есть еще подстраницы: О компании, услуги, статьи, галерея, ...