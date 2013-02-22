Дизайн для сайта визитки + лого + favicon

$200
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок239 просмотров
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Требуется сделать новый дизайн сайту и логотип + favicon, грамотно оформить контент на главной.

Структура сайта остается старая, возможно с небольшими добавлениями, посмотреть ее можно здесь http://www.vallay.ru .

Сроки 4–7 дней. Если добавляете свою кандидатуру в проект, то будьте на связи.

Бюджет 150-200$.

11 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$150
6 дней
Сотрудничеством с Ильей доволен. Я получил то что хотел, ровно в срок. Рекомендую.
Сотрудничество с Александром прошло успешно! Желаю ему будущих успехов!
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