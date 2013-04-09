Дизайн интернет-магазина детских товаров

Дизайн для интернет магазина + favicon. Логотип уже есть.

Главная задача создать красивый дизайн который будет нравиться и взрослым и детям.

Что касается структуры и концепта сайта в целом - я дам несколько конкретных примеров и объясню что и откуда брать.

Подробнее при переписке.

P.S. Что бы не тратить ваше и мое время.

Я буду рассчитывать на уровень самых лучших работ из вашего портфолио, естественно не хочу получить несколько никчемных вариантов, мне нужен один нормальный.

Самое главное - если вы не хотите общаться, у вас мало времени и желания работать, и вы хотите что бы я заполнял ваш бриф с подобными вопросами "Какое назначение будущего сайта?" - пожалуйста не добавляйте свое предложение!