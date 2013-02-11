Добавление интернет-магазина на сайт

Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» или «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» Есть логотип, наброски дизайна (два варианта) Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: berkline-excluzive.ru
Добавляем на сайт интернет-магазин.
Что необходимо:
1. переделать дизайн станицу каталога.
2. переделать страницу карточки товара.
3. нарисовать страницу "оформить заказ".
4. нарисовать и разместить в существующем дизайне внятную и наглядную "корзину"
Сложность:
Все это необходимо сделать на основе существующего дизайна.
Страницы для вдохновения:
Сайт: lamoda.ru
Подробности готов обсуждать после принципиального согласия исполнителя.
Прошу в ответе указать ссылку на портфолио.
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