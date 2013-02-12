Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта. Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички. В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475 А здесь - страницы с фоном для рекламодателя: http://www.koolinar.ru/contest/show/459 http://www.koolinar.ru/contest/show/458 http://www.koolinar.ru/contest/show/461 От Вас нужно просто сделать ...