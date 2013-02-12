Дизайн сайта

$33
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика - салон красоты

сроки жмут.

фирменный стиль предоставлю.

кто сможет быстро?

Дизайн сайта
11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
rebys
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$33
1 день
Все как всегда - моментально и великолепно! спасибо за макет.
Всё как обычно :-) Всё вовремя, одно удовольствие, спасибо. Надеюсь поработаем ещё :-)
  • Похожие заказы

  • Центр юридической помощи

    Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» или «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» Есть логотип, наброски дизайна (два варианта) Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта

    $100

    Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта. Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички. В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475 А здесь - страницы с фоном для рекламодателя: http://www.koolinar.ru/contest/show/459 http://www.koolinar.ru/contest/show/458 http://www.koolinar.ru/contest/show/461 От Вас нужно просто сделать ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн мебельного сайта

    Нужно нарисовать дизайн мебельного сайта Более дательно по работе - в личку. Сейчас опишу задачу вцелом, чтоб Вы имели представление, что вообще требуется 1. Цветовая гамма - простая. Бело/серая 2. На шапке будет картинка. Сперва она - эскиз, ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление интернет-магазина на сайт

    Сайт: berkline-excluzive.ru Добавляем на сайт интернет-магазин. Что необходимо: 1. переделать дизайн станицу каталога. 2. переделать страницу карточки товара. 3. нарисовать страницу "оформить заказ". 4. нарисовать и разместить в существующем дизайне внятную и наглядную "корзину" Сложность: Все это необходимо сделать на основе существующего дизайна. Страницы ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта производителя офисных перегородок

    нужен редизайн для сайта ooostroitel.ru. нужен современный приятный дизайн. например нравяться следующие сайты http://www.peregorodok.net/http://www.peregorodkaspb.ru/ . что именно нужно: полностью сверстанный дизайн готовый к установке. ( для особо сообразительных - страница образец, файлы картинок и фонов ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта визитки + лого + favicon

    $200

    Требуется сделать новый дизайн сайту и логотип + favicon, грамотно оформить контент на главной. Структура сайта остается старая, возможно с небольшими добавлениями, посмотреть ее можно здесь http://www.vallay.ru . Сроки 4–7 дней. Если добавляете свою кандидатуру в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина детских товаров

    $500

    Дизайн для интернет магазина + favicon. Логотип уже есть. Главная задача создать красивый дизайн который будет нравиться и взрослым и детям. Что касается структуры и концепта сайта в целом - я дам несколько конкретных примеров и объясню ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн

    $50

    Здравствуйте. Стоимость за проект до 1500р. Дизайн в стиле минимализм. Сайт должен быть "легким", цветовое решение - голубой, белый, серый. Страницы типовые. 1. Главная 2. Страница каталога, отличие от главной структура каталог (категории, товары). 3.Форма заказа Главная: Структура главной ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад