Дизайн одностраничного сайта.

Требуется веб-дизайнер. Работа удаленная (из дома, с работы — как удобно), загрузка около 50ч/ч (500$) в месяц. График свободный (главное укладываться в указанные сроки), иногда бывают срочные проекты. О методах и периодах оплаты договоримся при личной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание — Сделать дизайн для сайта — одностраничника.
Есть примерный эскиз и тексты. Тематика — косметика для похудения. Водорослевые обертывания.Есть готовые варианты одностраничников, мне нужно сделать в этом же ключе, но по моей тематике.
Требуется сделать несколько картинок, фон сайта, счетчик времени, форму заказа, инфографику. Сделать нужно в простом ключе, без заморочек и быстро и недорого.Работа срочная, Время на работу max 10 часов.
Вот примеры
http://toeatme.ru/landingpage/
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