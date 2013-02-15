Дизайн одностраничного сайта.

Задание — Сделать дизайн для сайта — одностраничника.

Есть примерный эскиз и тексты. Тематика — косметика для похудения. Водорослевые обертывания.Есть готовые варианты одностраничников, мне нужно сделать в этом же ключе, но по моей тематике.

Требуется сделать несколько картинок, фон сайта, счетчик времени, форму заказа, инфографику. Сделать нужно в простом ключе, без заморочек и быстро и недорого.Работа срочная, Время на работу max 10 часов.

Вот примеры

http://naviscan.ru/

http://toeatme.ru/landingpage/

http://bella74.ru/

http://stafservis.ru/

http://moroz5.ru/

http://mo-okna.ru/

http://ecoutilizator.ru/

http://elaytis.com/