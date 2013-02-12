Разработать дизайн Интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок214 просмотров
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Требуется разработать дизайн Интернет-магазина электрических товаров.

Товаров будет немного – примерно 50 позиций. Есть техническое задание. Примерно 16 уникальных страниц (в том числе 404, site map)

Нужен красивый дизайн и удобный интерфейс

Стоимость 10 тыс. рублей

11 лет назад
iv_shu
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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