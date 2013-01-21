Дизайн сайта-одностраничника

Для десктопного софта под WIN, нужен редизайн. PSD макет из моих элементов и дальнейшая XAML верстка с минимальной динамикой (кнопки, лоадинги и тд) Все сорцы элементов и лого я предоставляю. ( см.приложенный файл ) Требуеться ...
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Добрый день!
Нужно сделать простой, но аккуратный и запоминающийся дизайн сайта, на котором будет проводиться розыгрыш денежных призов. Сайт будет содержать всего 1 страницу, состоящую из следующих функциональных элементов:
- логотип;
- текст о розыгрыше;
- форма для ввода контактных данных;
- генератор случайного числа (используется готовый скрипт с готовым дизайном);
- элементы управления и статистики для администратора;
- правила проведения розыгрыша (в попап-окне).
Есть ТЗ, в котором эти элементы описаны более подробно (даю в личке). Ориентировочный срок: 10 дней. Оплата на Webmoney.
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