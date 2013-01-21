Дизайн сайта-одностраничника

Добрый день!

Нужно сделать простой, но аккуратный и запоминающийся дизайн сайта, на котором будет проводиться розыгрыш денежных призов. Сайт будет содержать всего 1 страницу, состоящую из следующих функциональных элементов:

- логотип;

- текст о розыгрыше;

- форма для ввода контактных данных;

- генератор случайного числа (используется готовый скрипт с готовым дизайном);

- элементы управления и статистики для администратора;

- правила проведения розыгрыша (в попап-окне).

Есть ТЗ, в котором эти элементы описаны более подробно (даю в личке). Ориентировочный срок: 10 дней. Оплата на Webmoney.