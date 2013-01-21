Дизайн сайта-одностраничника

$250
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки180 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать простой, но аккуратный и запоминающийся дизайн сайта, на котором будет проводиться розыгрыш денежных призов. Сайт будет содержать всего 1 страницу, состоящую из следующих функциональных элементов:

- логотип;

- текст о розыгрыше;

- форма для ввода контактных данных;

- генератор случайного числа (используется готовый скрипт с готовым дизайном);

- элементы управления и статистики для администратора;

- правила проведения розыгрыша (в попап-окне).

Есть ТЗ, в котором эти элементы описаны более подробно (даю в личке). Ориентировочный срок: 10 дней. Оплата на Webmoney.

Дизайн сайта
11 лет назад
excmax
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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