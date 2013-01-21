Небольшой редизайн UI софта. PSD + XAML верстка

Для десктопного софта под WIN, нужен редизайн.

PSD макет из моих элементов и дальнейшая XAML верстка с минимальной динамикой (кнопки, лоадинги и тд)

Все сорцы элементов и лого я предоставляю. ( см.приложенный файл )

Требуеться их только четко расставить и скомпановать.

Рисовать ничего практически не надо ( то есть по идеи может справиться просто верстальщик ) .

Скрины самого софта для редизайна я предоставлю подходящим.

Объем – 6 небольших окон

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