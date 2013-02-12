Срочно дизайн сайта и тексты для него

Необходимо прорисовать по всем правилам дизайн, который в jpg в psd. С вашего psd верстальщик будем верстать. Файлы вышлю тем кто дозвонится
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания предоставляюшая интернет и ктв поправить логотип по стилью сайта 1 ая -главная ,разделы о компании с подразделами о фирме,лицензии,галерея ,мисия компании, 2я - улуги с подразделами интернет ,телевидение,построение сетей,консултацыя и продажа комп ютеров ,3я-тарифные с подразделами ,интернет ,телевидение,интернет +тв, сеть и обслуживание ,продажа и обслуживание компютеров,4я- наши ресурсы о дополнительных ресурсах в сети (_игровой портал ,онлайн кинотеатр),5я личный кабинет для пользователей нашей сети, рекомендацыы по подкльючению ,некоторые рекомендацыы при неисправностях, 6я - подкльючение в этом разделе
как можно подкльючиться ,условияи документы ,покрытие сети ,заявка на подкльючение ,
нужны спецыалисты для дизайна и написания текстов ,дизайн в светлых тонах есть сайт с которово сможем отталкиваться ,
обязателно обсуждение деталей по скайпу и наприсание тех задания с вашей стороны ( для сделка без риска)
,или оплата поэтапно электронными платежами
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