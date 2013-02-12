Срочно дизайн сайта и тексты для него

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок226 просмотров
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Компания предоставляюшая интернет и ктв поправить логотип по стилью сайта 1 ая -главная ,разделы о компании с подразделами о фирме,лицензии,галерея ,мисия компании, 2я - улуги с подразделами интернет ,телевидение,построение сетей,консултацыя и продажа комп ютеров ,3я-тарифные с подразделами ,интернет ,телевидение,интернет +тв, сеть и обслуживание ,продажа и обслуживание компютеров,4я- наши ресурсы о дополнительных ресурсах в сети (_игровой портал ,онлайн кинотеатр),5я личный кабинет для пользователей нашей сети, рекомендацыы по подкльючению ,некоторые рекомендацыы при неисправностях, 6я - подкльючение в этом разделе

как можно подкльючиться ,условияи документы ,покрытие сети ,заявка на подкльючение ,

нужны спецыалисты для дизайна и написания текстов ,дизайн в светлых тонах есть сайт с которово сможем отталкиваться ,

обязателно обсуждение деталей по скайпу и наприсание тех задания с вашей стороны ( для сделка без риска)

,или оплата поэтапно электронными платежами

Дизайн сайта
11 лет назад
Art1977
46 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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