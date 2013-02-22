Изменение шаблона

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок171 просмотр
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1. Перерисовать персонаж в дизайне сайта.

2. Нарисовать 5 картинок размером 165х114.

3. Нарисовать кнопку регистрация.

11 лет назад
AUTOSURF
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$75
3 дня
Андрей - хороший исполнитель. Четко понимает задачу, делает все быстро, старается выполнить все пожелания.
Екатерина замечательный заказчик ! Понятное ТЗ, Всегда на связи, Оплата без проблем ! Рекомендую !
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