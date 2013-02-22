Изменение шаблона

Нужно оформить стильно продающую страницу: http://delay-business.ru/courses/courses-pack-4-discount/ в ключе подобном: http://www.usakiev.com/, но без меню навигации и более строго по-взрослому. Задний фон должен быть вроде того, что в приложении. Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ. Жду предложений ...