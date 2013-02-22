Изменение шаблона

Нужно оформить стильно продающую страницу: http://delay-business.ru/courses/courses-pack-4-discount/ в ключе подобном: http://www.usakiev.com/, но без меню навигации и более строго по-взрослому. Задний фон должен быть вроде того, что в приложении. Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ. Жду предложений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Перерисовать персонаж в дизайне сайта.
2. Нарисовать 5 картинок размером 165х114.
3. Нарисовать кнопку регистрация.
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