Оформление текстов для сайтов (landing)

Нужен дизайн страниц, целевых, куда попадают потенциальные клиенты с рекламы. Если быть точным, сайт есть, работа заключается только в оформлении текста. Чтобы текст не был скучным скопом нарисован, а чтобы было цепляющее оформление, которое заставит потенциального клиента задержаться на странице, прочесть то, что написано и позвонить или заполнить форму. Вот примеры, по моему мнению, неплохо оформленных текстов.

http://intelvest-legal.ru/reg-ooo

http://intelvest-it.ru/1c/buhgalteria_8_2

http://intelvest-legal.ru/stroitelnaya-sro

Оплата – 1000 руб. за каждый текст. Текстов разных много и для разных сайтов. Срок – 2-3 дня на каждую страницу. Оплата по факту после каждого текста.