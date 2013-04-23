Найти фотографии в фотобанке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок277 просмотров

Есть около 10-и туров по городу Санкт-Петербург. У эти туров есть Хайлайтс (основные достопримечательности) - фотографии к которым нам нужно купить в фотобанке. Требуется эти фотографии подобрать. С нас список хайлайтс - с вас приятный фотографии. Работа не трудная и быстрая.

12 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MarySan
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Замечательно выподненное задание по подбору фото. Мария отреагировала быстро и выполнила задание быстро и на 5. Одно удовольствие работать с такими людьми. Спасибо!
Отличный заказчик и очень приятный человек. Четкое задание, оплата сразу же. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MarySan
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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