Исполнитель для обработки и ретуши фотографий

Нужен ретушер фотографий для фотопроектов на постоянной основе.

Просмотр и отбор отснятого материала, первоначальная обработка всех качественных снимков в РАВ-конвертере, ретушь отобранных фото (10 по каждой модели). Объем - в среднем 5 моделей в неделю.

Ретушь нужна более менее приемлемая, но не супер высокого класса, как на обложку журнала.

В заявке пишите сразу цену за 1 фото и ссылку на портфолио.