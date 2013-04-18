Есть фотографии мебели снятые в РАВ. Требуется сделать цветокоррекцию, убрать лишнее(фото сделаны в салоне где есть другая мебель.), вставить мебель в интерьер
Исполнитель для обработки и ретуши фотографий
Нужен ретушер фотографий для фотопроектов на постоянной основе.
Просмотр и отбор отснятого материала, первоначальная обработка всех качественных снимков в РАВ-конвертере, ретушь отобранных фото (10 по каждой модели). Объем - в среднем 5 моделей в неделю.
Ретушь нужна более менее приемлемая, но не супер высокого класса, как на обложку журнала.
В заявке пишите сразу цену за 1 фото и ссылку на портфолио.
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