Разместить фото 3*4 на листе А4

Требуется дизайнер для обработки фотографий людей в интерьере и интерьеров. Фотографии нужно отретушировать, в общем хорошенько «отполировать» и довести до лоска, чтобы можно было разместить на обложку журнала. На некоторых фотографиях нужно увеличить количество волос ...